Несмотря на войну, Мариуполь продолжает жить: родилось 24 ребенка

В телеграме Мариупольский городской совет сообщил, что во время войны и сложной ситуации в городе — малыши продолжают появляться на свет.

Все потому, что с 9 на 10 марта 2022 года в Мариуполе родилось 24 ребенка.

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"Пускай в жизни наших новых маленьких мариупольцев никогда больше не будет войны. Пускай в нашем родном городе никогда больше не будет войны. Украина победит. Держимся, мариупольцы", – написали на странице городского совета.

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Важно – Как выглядит Мариуполь после удара: