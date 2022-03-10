Попри війну, Маріуполь продовжує жити: народилося 24 дитини
10 березня 2022 , 16:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм Маріупольська міська рада
У телеграм Маріупольська міська рада повідомила, що в час війни й складної ситуації в місті — малюки продовжують зʼявлятися на світ.
Усе через те, що з 9 на 10 березня 2022 року у Маріуполі народилося 24 дитинки.
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"Нехай у житті наших нових маленьких маріупольців ніколи більше не буде війни. Нехай у нашому рідному місті ніколи більше не буде війни. Україна переможе. Тримаємося, маріупольці", – написали на сторінці міської ради.
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