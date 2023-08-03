Незаконная переправка младенцев за границу: один из организаторов – бывший правоохранитель

Накануне стало известно о разоблачении схемы по незаконной переправке младенцев за границу. И, как выяснилось, к этому причастен бывший милиционер.

Деталями дела поделился заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры Александр Кравец во время брифинга, передает 24 Канал. Он рассказал о разоблачении преступной организации и масштабной схеме по переправке новорожденных детей за границу. Все это подавалось под прикрытием суррогатного материнства.

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Причастный к преступлению правоохранитель

По имеющейся информации, в преступную организацию входило 12 человек. Из них – 2 соорганизатора, а также 10 членов. Известно, что организаторы руководители медицинских клиник в Киеве и Харькове. Причем, один из них ранее был сотрудником правоохранительного органа. Он с 2010 по 2013 годы отвечал за борьбу с организованной преступностью и торговлей людьми.

Что касается остальных участников, то это тоже сотрудники тех же клиник, а также менеджеры, администраторы и адвокаты.

Что известно о преступной схеме

Известно, что так называемые "услуги" оказывали иностранцам. Это делали, конечно, нарушая все имеющиеся требования действующего законодательства Украины.

Участники схемы получали за новорожденного от 50 до 70 тысяч евро. Причем платили суррогатной матери около 12 тысяч евро. На самом деле, последние получали меньшие суммы, а некоторым из них еще и угрожали.

Члены группировки подыскивали на Харьковщине беременных женщин. В их поле зрения находились те, которые находятся в тяжелом материальном положении. Им предлагали финансовое вознаграждение в обмен на отказ от ребенка.

После рождения в свидетельстве указывали матерью гражданку Украины, а вот отцом – иностранца. В дальнейшем этих "суррогатных матерей" заставляли выдавать себя за биологических. Они оформляли отказ от родительских прав, отдавая их иностранцам.

Следствие установило, что за границу незаконно вывезли 8 младенцев, которые сейчас находятся во Франции. Также удалось предотвратить попытку вывоза ребенка во время полномасштабного вторжения.

Правоохранители отмечают, что злоумышленникам грозит заключение сроком от 8 до 15 лет.