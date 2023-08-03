Организаторы схемы являлись руководителями медицинских учреждений. Денежное вознаграждение за младенца было от 50 до 70 тысяч евро.

Важно На Волыни женщина продала ребенка подруги за 30 тысяч долларов

Что известно о масштабной преступной организации

Как стало известно, в состав преступной организации входило 12 человек, среди которых 2 соорганизатора и 10 участников. Организаторы схемы – руководители медицинских клиник, оказывающих услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. Другие участники – работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокаты.

Под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение преступники осуществляли продажу новорожденных иностранцам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство.

Таким образом подозреваемые подыскивали на территории Харьковской области женщин-доноров яйцеклеток и женщин, которые из-за своего уязвимого состояния или материального затруднения соглашались стать суррогатными матерями для иностранцев.

Размер денежного вознаграждения, получаемого участниками схемы, составлял от 50 до 70 тысяч евро за новорожденного ребенка. С них плата суррогатным матерям составляла около 12 тысяч евро.

Преступников задержали / фото прокуратуры

Согласно договоренностям, суррогатная мать после рождения ребенка предоставляла разрешение на перемещение младенца за границу и согласие на дальнейшее получение ребенком гражданства другой страны. В случае несогласия суррогатной матери на отдельные условия, участники схемы прибегали к угрозам и запугиванию. Также женщины получали значительно меньшее вознаграждение за участие в суррогатном материнстве, чем было обещано участниками преступной организации,

– рассказали правоохранители.

Известно о по меньшей мере 9 младенцах, которых незаконно вывезли за пределы нашего государства. Сейчас устанавливают дальнейшую судьбу этих детей.

В настоящее время всем участникам преступной группы сообщено о подозрении, 5 человек задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Обратите внимание! Фигурантам дела теперь грозит лишение свободы от 8 до 15 лет.

Люди, которые торговали новорожденными детьми / фото полиции

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