Обвинительный акт составили по статье о торговле людьми, совершенной в отношении малолетнего. В настоящее время продолжается следствие.
Важно Насиловала и продавала педофилам: в Польше задержали украинку, которая издевалась над своими детьми
Женщина продала ребенка подруги за 30 тысяч долларов
Как стало известно, женщина заботилась о нежелательном сыне своей подруги, которого она тайно родила дома в апреле 2022 года. На следующий день после родов горе-мать отдала ребенка.
Женщину задержали / фото прокуратуры
Вскоре 11-месячный мальчик начал мешать женщине, поэтому она решила его продать за 30 тысяч долларов.
В марте 2023 года во время передачи ребенка покупателю в Луцке злоумышленницу задержали. В настоящее время ребенок находится в больнице.
Женщина получила за ребенка 30 тысяч долларов / фото прокуратуры
Другие подобные случаи в Украине
- В Познани задержали 52-летнюю украинку Светлану, которой инкриминируют пытки пяти детей. Женщина давала детям таблетки, грибы и неустановленные вещества.
- Также женщина зарабатывала на детях, позволяя педофилам насиловать их.
- В Днепропетровской области злоумышленник подвергал маленького мальчика пыткам. Правоохранители показали фотографии вещей, которые садист использовал в своей домашней пыточной.
- В Киевской области женщина пытала своих детей вместе с сожителем. Они насиловали их и угрожали убийством.