Обвинительный акт составили по статье о торговле людьми, совершенной в отношении малолетнего. В настоящее время продолжается следствие.

Важно Насиловала и продавала педофилам: в Польше задержали украинку, которая издевалась над своими детьми

Женщина продала ребенка подруги за 30 тысяч долларов

Как стало известно, женщина заботилась о нежелательном сыне своей подруги, которого она тайно родила дома в апреле 2022 года. На следующий день после родов горе-мать отдала ребенка.



Женщину задержали / фото прокуратуры

Вскоре 11-месячный мальчик начал мешать женщине, поэтому она решила его продать за 30 тысяч долларов.

В марте 2023 года во время передачи ребенка покупателю в Луцке злоумышленницу задержали. В настоящее время ребенок находится в больнице.



Женщина получила за ребенка 30 тысяч долларов / фото прокуратуры

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