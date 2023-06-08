Обвинувальний акт склали за статтею про торгівлю людьми, вчинену стосовно малолітнього. Наразі триває слідство.

Важливо Ґвалтувала та продавала педофілам: у Польщі затримали українку, яка знущалася зі своїх дітей

Жінка продала дитину подруги за 30 тисяч доларів

Як стало відомо, жінка піклувалася про небажаного сина своєї подруги, якого вона таємно народила вдома у квітні 2022 року. Наступного дня після пологів горе-мати віддала дитину.



Жінку затримали / фото прокуратури

Невдовзі 11-місячний хлопчик почав заважати жінці, тому вона вирішила його продати за 30 тисяч доларів.

У березні 2023 року під час передачі дитини покупцю у Луцьку зловмисницю затримали. Наразі дитина перебуває у лікарні.



Жінка отримала за дитину 30 тисяч доларів / фото прокуратури

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