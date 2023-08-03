Деталями дела поделился заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры Александр Кравец во время брифинга, передает 24 Канал. Он рассказал о разоблачении преступной организации и масштабной схеме по переправке новорожденных детей за границу. Все это подавалось под прикрытием суррогатного материнства.
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Причастный к преступлению правоохранитель
По имеющейся информации, в преступную организацию входило 12 человек. Из них – 2 соорганизатора, а также 10 членов. Известно, что организаторы руководители медицинских клиник в Киеве и Харькове. Причем, один из них ранее был сотрудником правоохранительного органа. Он с 2010 по 2013 годы отвечал за борьбу с организованной преступностью и торговлей людьми.
Что касается остальных участников, то это тоже сотрудники тех же клиник, а также менеджеры, администраторы и адвокаты.
Что известно о преступной схеме
Известно, что так называемые "услуги" оказывали иностранцам. Это делали, конечно, нарушая все имеющиеся требования действующего законодательства Украины.
Члены группировки подыскивали на Харьковщине беременных женщин. В их поле зрения находились те, которые находятся в тяжелом материальном положении. Им предлагали финансовое вознаграждение в обмен на отказ от ребенка.
После рождения в свидетельстве указывали матерью гражданку Украины, а вот отцом – иностранца. В дальнейшем этих "суррогатных матерей" заставляли выдавать себя за биологических. Они оформляли отказ от родительских прав, отдавая их иностранцам.
Следствие установило, что за границу незаконно вывезли 8 младенцев, которые сейчас находятся во Франции. Также удалось предотвратить попытку вывоза ребенка во время полномасштабного вторжения.
Правоохранители отмечают, что злоумышленникам грозит заключение сроком от 8 до 15 лет.