Деталями справи поділився заступник керівника Київської міської прокуратури Олександр Кравець під час брифінгу, передає 24 Канал. Він розповів про викриття злочинної організації та масштабної схеми з переправлення новонароджених дітей за кордон. Усе це подавалося під прикриттям сурогатного материнства.
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Причетний до злочину правоохоронець
За наявною інформацією, у злочинну організацію входило 12 осіб. З них – 2 співорганізатори, а також 10 членів. Відомо, що організатори – керівники медичних клінік у Києві та Харкові. Причому один із них раніше був співробітником правоохоронного органу. Він з 2010 по 2013 роки відповідав за боротьбу з організованою злочинністю та торгівлею людьми.
Що стосується решти учасників, то це теж співробітники тих же клінік, а також менеджери, адміністратори й адвокати.
Що відомо про злочинну схему
Відомо, що так звані "послуги" надавали іноземцям. Це робили, ясна річ, порушуючи всі наявні вимоги чинного законодавства України.
Члени угруповання підшукували на Харківщині вагітних жінок. У їхньому полі зору були ті, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Тож їм пропонували фінансову винагороду в обмін на відмову від дитини.
Після народження у свідоцтві вказували матір'ю громадянку України, а от батьком – іноземця. Надалі цих "сурогатних матерів" змушували видавати себе за біологічних. Вони оформляли відмову від батьківських прав, віддаючи їх іноземцям.
Слідство встановило, що за кордон незаконно вивезли 8 немовлят, які зараз перебувають у Франції. Також вдалося запобігти спробі вивезення дитини під час повномасштабного вторгнення.
Правоохоронці зазначають, що зловмисникам загрожує ув'язнення на термін від 8 до 15 років.