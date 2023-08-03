Деталями справи поділився заступник керівника Київської міської прокуратури Олександр Кравець під час брифінгу, передає 24 Канал. Він розповів про викриття злочинної організації та масштабної схеми з переправлення новонароджених дітей за кордон. Усе це подавалося під прикриттям сурогатного материнства.

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Причетний до злочину правоохоронець

За наявною інформацією, у злочинну організацію входило 12 осіб. З них – 2 співорганізатори, а також 10 членів. Відомо, що організатори – керівники медичних клінік у Києві та Харкові. Причому один із них раніше був співробітником правоохоронного органу. Він з 2010 по 2013 роки відповідав за боротьбу з організованою злочинністю та торгівлею людьми.

Що стосується решти учасників, то це теж співробітники тих же клінік, а також менеджери, адміністратори й адвокати.

Що відомо про злочинну схему

Відомо, що так звані "послуги" надавали іноземцям. Це робили, ясна річ, порушуючи всі наявні вимоги чинного законодавства України.

Звернімо увагу! Учасники схеми отримували за новонароджену дитину від 50 до 70 тисяч євро. Причому платили сурогатній матері близько 12 тисяч євро. Насправді останні отримували менші суми, а деяким із них ще й погрожували.

Члени угруповання підшукували на Харківщині вагітних жінок. У їхньому полі зору були ті, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Тож їм пропонували фінансову винагороду в обмін на відмову від дитини.

Після народження у свідоцтві вказували матір'ю громадянку України, а от батьком – іноземця. Надалі цих "сурогатних матерів" змушували видавати себе за біологічних. Вони оформляли відмову від батьківських прав, віддаючи їх іноземцям.

Слідство встановило, що за кордон незаконно вивезли 8 немовлят, які зараз перебувають у Франції. Також вдалося запобігти спробі вивезення дитини під час повномасштабного вторгнення.

Правоохоронці зазначають, що зловмисникам загрожує ув'язнення на термін від 8 до 15 років.