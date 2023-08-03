Організатори схеми були керівниками медичних установ. Грошова винагорода за немовля – від 50 до 70 тисяч євро.

Важливо На Волині жінка продала дитину подруги за 30 тисяч доларів

Що відомо про масштабну злочинну організацію

Як стало відомо, до складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких 2 співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду злочинці здійснювали продаж новонароджених дітей іноземцям, які проживають у країнах, де заборонено сурогатне материнство.

Таким чином, підозрювані підшуковували на території Харківської області жінок-донорів яйцеклітин та жінок, які через свій уразливий стан чи матеріальну скруту, погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземців.

Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину. З них плата сурогатним матерям становила близько 12 тисяч євро.

Злочинців затримали / Фото прокуратури

Згідно з домовленостями, сурогатна матір після народження дитини надавала дозвіл на переміщення немовляти за кордон та згоду на подальше отримання дитиною громадянства іншої країни. У разі незгоди сурогатної матері на окремі умови, учасники схеми вдавалися до погроз та залякування. Також жінки отримували значно меншу винагороду за участь у сурогатному материнстві ніж було обіцяно учасниками злочинної організації,

– розповіли правоохоронці.

Відомо про щонайменше 9 немовлят, яких незаконно вивезли за межі нашої держави. Зараз встановлюють подальшу долю цих діток.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру, 5 осіб затримано. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Зверніть увагу! Фігурантам справи наразі загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.

Люди, які торгували новонародженими дітьми / Фото поліції

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