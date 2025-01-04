Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДМСУ.

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Що відомо по мескалін, який виявили у посилці з Перу

Так, у посилці, що прямувала з Перу до Києва, митники виявили дві упаковки з маркуванням "Mucura" із зеленим порошком по 1 кілограмів кожна.

Згідно з маркуванням, всередині мала бути речовина, яка є антиоксидантом, знеболювальним, а також зміцнює імунну систему та ідеально підходить при розладах пам’яті. Проте висновки фахівців показали, що всередині містився мескалін – особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої в Україні заборонений.

Ефектом вживання мескаліну є зміни в мисленнєвому процесі та ейфорія, але, як наслідок також – втрата самоконтролю, депресія та суїцидальні настрої,

– повідомляють у ДМСУ.

Відповідно до Всесвітньої поштової конвенції, пересилання наркотиків і психотропних речовин забороняється в усіх категоріях відправлень. Київська митниця склала протокол про порушення митних правил.

Як виглядала посилка з Перу / фото ДМСУ

За виявленим фактом Київською митницею складено протокол за статтею про пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання. Саму ж речовину вилучили.