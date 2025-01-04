Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГТСУ.

Смотрите также На границе с Польшей поймали граждан, которые хотели вывезти золота на 6 миллионов гривен

Что известно по мескалину, который обнаружили в посылке из Перу

Так, в посылке, следовавшей из Перу в Киев, таможенники обнаружили две упаковки с маркировкой "Mucura" с зеленым порошком по 1 килограммов каждая.

Согласно маркировке, внутри должно было быть вещество, которое является антиоксидантом, обезболивающим, а также укрепляет иммунную систему и идеально подходит при расстройствах памяти. Однако выводы специалистов показали, что внутри содержался мескалин – особо опасное психотропное вещество, оборот которого в Украине запрещен.

Эффектом употребления мескалина являются изменения в мыслительном процессе и эйфория, но, как следствие также – потеря самоконтроля, депрессия и суицидальные настроения,

– сообщают в ГТСУ.

Согласно Всемирной почтовой конвенции, пересылка наркотиков и психотропных веществ запрещается во всех категориях отправлений. Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил.

Как выглядела посылка из Перу / фото ГТСУ

По выявленному факту Киевской таможней составлен протокол по статье о пересылке через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке. Само же вещество изъяли.