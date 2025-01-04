Аналитики ISW рассказали об изменениях ситуации на фронте, информирует 24 Канал. Россияне пробуют наступать на многих направлениях, однако визуальных подтверждений успехов нет.

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Операция в Курской области

Украинские и российские войска 3 января продолжили боевые действия на выступлении Украины в Курской области. Аналитиками никаких подтвержденных изменений на линии фронта обнаружено не было. Поэтому продвижение оккупантов у Леонидово и Александрии остаются исключительно в сообщениях российских военных блоггеров. Однако даже рупоры оккупантов признают, что российская армия не может перехватить инициативу на Курщине.

Интересно! Российский суд недавно обязал "Яндекс" удалить или размыть карты и фотографии одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за ударов украинских беспилотников по объекту. Говорится о Рязанском НПЗ, по которому ВСУ били уже достаточно раз. Это первый такой случай судебного решения.



Фронт на Курщине/ Карта ISW

Харьковская область

Оккупанты продолжают наступать возле Волчанска, однако сдвинуть линию фронта им не удается. Украинцы, тем временем, попытались контратаковать у Липцев. Российские ДРГ продолжают действовать под прикрытием беспилотников и артиллерии. При этом, уровень подготовки у них значительно снизился.

Луганщина и Донецкая область

Армия врага продолжает наступление на на линии Купянск – Сватово –Кременная. Несмотря на сообщения о подступе россиян к селу Ивановка, визуально доказательств этого нет.

Наземные атаки оккупантов продолжались возле:

Двуречной;

вблизи Лозовой;

к западу от Сватово возле Надежды и Кругляковки;

на северо-запад от Кременной вблизи Макеевки, Тернов;

в районе Серебрянского леса.

2 и 3 января российские войска атаковали в пределах и вблизи самого Часового Яра, а также к югу от Часового Яра возле Белой Горы, Предтечиного и Ступочек. Вероятно, что украинские войска имели продвижение возле огнеупорного завода в самом Часовом Яру.

Российские войска наступали в пределах Торецка и возле города. Командир украинской минометной батареи, которая действовала на торецком направлении, заявил, что российские войска маскируются в гражданскую одежду, чтобы обойти украинские передовые позиции. Также враги наступают в основном пехотой в условиях непогоды.

Вероятно, что украинские войска отошли от Кураховской ТЭС. Россияне могли захватить Шевченко. Подтверждений других успехов россиян пока нет.



Бои в Донецкой области/ Карта ISW





Луганская область – эпицентр боев/ Карта ISW

Что происходит на Юге

Россияне продолжили наступательные действия в западной части Запорожской области. Однако подтверждений успехов нет. 2 и 3 января оккупанты пробовали продвигаться на днепровском направлении, в том числе в районе острова Казацкий (к востоку от Херсона).

Ситуация на Херсонском направлении/ Карта ISW