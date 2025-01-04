Аналитики ISW рассказали об изменениях ситуации на фронте, информирует 24 Канал. Россияне пробуют наступать на многих направлениях, однако визуальных подтверждений успехов нет.
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Операция в Курской области
Украинские и российские войска 3 января продолжили боевые действия на выступлении Украины в Курской области. Аналитиками никаких подтвержденных изменений на линии фронта обнаружено не было. Поэтому продвижение оккупантов у Леонидово и Александрии остаются исключительно в сообщениях российских военных блоггеров. Однако даже рупоры оккупантов признают, что российская армия не может перехватить инициативу на Курщине.
Интересно! Российский суд недавно обязал "Яндекс" удалить или размыть карты и фотографии одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за ударов украинских беспилотников по объекту. Говорится о Рязанском НПЗ, по которому ВСУ били уже достаточно раз. Это первый такой случай судебного решения.
Харьковская область
Оккупанты продолжают наступать возле Волчанска, однако сдвинуть линию фронта им не удается. Украинцы, тем временем, попытались контратаковать у Липцев. Российские ДРГ продолжают действовать под прикрытием беспилотников и артиллерии. При этом, уровень подготовки у них значительно снизился.
Луганщина и Донецкая область
Армия врага продолжает наступление на на линии Купянск – Сватово –Кременная. Несмотря на сообщения о подступе россиян к селу Ивановка, визуально доказательств этого нет.
Наземные атаки оккупантов продолжались возле:
- Двуречной;
- вблизи Лозовой;
- к западу от Сватово возле Надежды и Кругляковки;
- на северо-запад от Кременной вблизи Макеевки, Тернов;
- в районе Серебрянского леса.
2 и 3 января российские войска атаковали в пределах и вблизи самого Часового Яра, а также к югу от Часового Яра возле Белой Горы, Предтечиного и Ступочек. Вероятно, что украинские войска имели продвижение возле огнеупорного завода в самом Часовом Яру.
Российские войска наступали в пределах Торецка и возле города. Командир украинской минометной батареи, которая действовала на торецком направлении, заявил, что российские войска маскируются в гражданскую одежду, чтобы обойти украинские передовые позиции. Также враги наступают в основном пехотой в условиях непогоды.
Вероятно, что украинские войска отошли от Кураховской ТЭС. Россияне могли захватить Шевченко. Подтверждений других успехов россиян пока нет.
Бои в Донецкой области/ Карта ISW
Луганская область – эпицентр боев/ Карта ISW
Что происходит на Юге
Россияне продолжили наступательные действия в западной части Запорожской области. Однако подтверждений успехов нет. 2 и 3 января оккупанты пробовали продвигаться на днепровском направлении, в том числе в районе острова Казацкий (к востоку от Херсона).
Ситуация на Херсонском направлении/ Карта ISW