Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. Драгоценные металлы обнаружили на новом пункте пропуска "Нижанковичи" на границе с Польшей.

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Из Украины пытались вывезти полтора килограмма золота

Во Львовской области погранично-таможенная досмотровая группа обнаружила в подлокотнике автомобиля Toyota Prado 61 золотой слиток. Каждый из них имеет пробу 999.

Вывезти золото пытались 37-летняя уроженка Донецка и 67-летний мужчина. Они не смогли объяснить пограничникам происхождение драгоценного металла и предоставить соответствующие документы на него.

Сообщение об изъятии слитков у граждан направили в Бюро экономической безопасности Украины.

Напомним, на Закарпатье, недалеко от границы, работники Госпогранслужбы также предотвратили преступление. Они задержали двух мужчин, которые выдавали себя за железнодорожников. Таким образом нарушители пытались незаконно покинуть территорию Украины и выйти в Словакию.

