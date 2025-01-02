Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Государственную пограничную службу. Путь через железную дорогу в Словакию мужчинам проложили переправщики.

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"Рельсовый" маршрут нарушителей

Двое мужчин пытались использовать незаконную схему, чтобы пересечь государственную границу Украины. Они надели светоотражающие жилеты и спецодежду и шли по рельсам. Чтобы не вызвать подозрения, нарушители взяли с собой инструменты – кирку и лопату.



Мужчины пытались пересечь границу под видом железнодорожников / Фото Государственной пограничной службы Украины

Таким образом мужчины дошли до пограничного поселка Великий Березный и отправились дальше в сторону леса. Однако их заметили пограничники возле заградительного забора. Они задержали мужчин, а позже и их проводников.



Правоохранители задержали нарушителей и организаторов схемы / Фото Государственной пограничной службы Украины

Мужчины, которые пытались покинуть территорию Украины под видом железнодорожников привлекли к административной ответственности, а организаторов схемы держат под стражей.

Схемы уклонения от мобилизации: последние новости

В Одессе 38-летнюю женщину подозревают в организации схем для военнообязанных мужчин. Она помогала им избежать мобилизации с помощью поддельных документов. Во время обысков у нарушительницы обнаружили около 110 тысяч долларов наличными и золотые слитки.

В Киеве бывший работник ТЦК и СП с коллегами организовали схему незаконной переправки мужчин за границу. Через врача столичной больницы он делал военнообязанным фиктивные медицинские документы. За эту услугу они брали от 6 до 12 тысяч долларов США.

В Харьковской области также работники военкомата и члены ВВК помогали мужчинам выехать за пределы Украины. За деньги злоумышленники вносили ложные данные в военно-учетные документы. Всего задержали 39 фигурантов дела, в которых изъяли деньги, имущество и документы.