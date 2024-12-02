За организацией преступной деятельности стоит бывший работник киевского военкомата, передает 24 Канал с сообщением на прокуратуру и Нацполицию.

Смотрите также Когда ТЦК подает военнообязанного в розыск: ответ юриста

Как уклонистам помогали в побеге

Следствие установило, что врач предоставлял желающим сбежать от призыва фиктивные медицинские документы. Между тем работник РТЦК способствовал прохождению мужчиной ВВК. После уклонисты получали возможность выехать за границу.

Услуги медработником, бывшим и действующим сотрудниками военкомата предоставлялись за сумму от 6 до 12 тысяч долларов США за одного человека.

Во время досудебного расследования было выяснено, что "услугами троицы" воспользовались по меньшей мере четыре военнообязанных. Один из них, в частности, успешно пересек границу Украины.

Обратите внимание! Центральная военно-врачебная комиссия отменила предыдущие решения районных военно-врачебных комиссий в отношении тех мужчин, которые успели воспользовались "услугами" злоумышленников.

Известно, что правоохранители провели ряд обысков по местам проживания фигурантов, в помещениях ТЦК и больницы. У злоумышленников было изъято 5 миллионов гривен.

Сейчас всем трем участникам преступной группы сообщили о подозрении по фактам содействия незаконной переправке за госграницу, пособничестве в уклонении от призыва на военную службу и злоупотреблении влиянием.

Организатору и еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а третий нарушитель находится под ночным домашним арестом.

К слову, недавно СБУ задержала 8 человек за срыв мобилизационных мероприятий, которые распространяли фейковую информацию и призывали уклоняться от призыва.