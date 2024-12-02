За організацією злочинної діяльності стоїть колишній працівник київського військкомата, передає 24 Канал з повідомленням на прокуратуру і Нацполіцію.

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Як ухилянтам допомагали у втечі

Слідство встановило, що лікар надавав охочим втекти від призову фіктивні медичні документи. Тим часом працівник РТЦК сприяв проходженню чоловіком ВЛК. Опісля ухилянти отримували можливість виїхати за кордон.

Послуги медпрацівником, колишнім і чинниним співробітниками військкомату надавалися за суму від 6 до 12 тисяч доларів США за одну людину.

Під час досудового розслідування було з'ясовано, що "послугами трійці" скористалися щонайменше чотири військовозобов'язані. Один з них, зокрема, успішно перетнув кордон України.

Зверніть увагу! Центральна військово-лікарська комісія скасувала попередні рішення районних військово-лікарських комісій відносно тих чоловіків, які встигли скористалися "послугами" зловмисників.

Відомо, що правоохоронці провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів, в приміщеннях ТЦК та лікарні. У зловмисників було вилучено 5 мільйонів гривень.

Наразі усім трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за фактами сприяння незаконному переправленню за держкордон, пособництві в ухиленні від призову на військову службу і зловживання впливом.

Організатору та ще одному фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а третій порушник перебуває під нічним домашнім арештом.

До слова, нещодавно СБУ затримала 8 осіб за зрив мобілізаційних заходів, які поширювали фейкову інформацію та закликали ухилятися від призову.