Повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ. Один із фігурантів напав із ножем на представників ТЦК.

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Як фігуранти зривали мобілізацію

СБУ виявила ще вісім осіб, які намагалися зірвати мобілізацію в Україні. Фігуранти закликали ухилятися від військової служби та поширювали неправдиву інформацію про українських військових.

Серед затриманих – житель Києва, який напав із ножем на працівників ТЦК під час спроби вручення повістки призовнику.

Завдяки оперативним діям військових і поліції нападника вдалося своєчасно затримати.

Де затримали інших порушників:

у Києві затримано ще трьох адміністраторів і дописувачів телеграм-каналів та вайбер-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці;

затримано ще трьох адміністраторів і дописувачів телеграм-каналів та вайбер-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці; у Полтавській області підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК;

підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК; у Черкаській області викрито двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які "зливали" в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону.

викрито двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які "зливали" в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону. у Рівному підозру отримала власниця закритої групи у вайбері, яка щодня "постила" геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК.

СБУ затримала осіб, які намагалися зірвати мобілізацію / Фото Служби безпеки України

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

за погрозу вбивством.

Усім зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.