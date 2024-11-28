Повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ. Один із фігурантів напав із ножем на представників ТЦК.
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Як фігуранти зривали мобілізацію
СБУ виявила ще вісім осіб, які намагалися зірвати мобілізацію в Україні. Фігуранти закликали ухилятися від військової служби та поширювали неправдиву інформацію про українських військових.
Серед затриманих – житель Києва, який напав із ножем на працівників ТЦК під час спроби вручення повістки призовнику.
Завдяки оперативним діям військових і поліції нападника вдалося своєчасно затримати.
Де затримали інших порушників:
- у Києві затримано ще трьох адміністраторів і дописувачів телеграм-каналів та вайбер-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці;
- у Полтавській області підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК;
- у Черкаській області викрито двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які "зливали" в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону.
- у Рівному підозру отримала власниця закритої групи у вайбері, яка щодня "постила" геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК.
СБУ затримала осіб, які намагалися зірвати мобілізацію / Фото Служби безпеки України
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;
- за погрозу вбивством.
Усім зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.