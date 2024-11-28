Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Один из фигурантов напал с ножом на представителей ТЦК.
Смотрите также СБУ задержала 5 граждан, устроивших теракт в Житомире: что о них известно
Как фигуранты срывали мобилизацию
СБУ обнаружила еще восемь человек, которые пытались сорвать мобилизацию в Украине. Фигуранты призывали уклоняться от военной службы и распространяли ложную информацию об украинских военных.
Среди задержанных – житель Киева, который напал с ножом на работников ТЦК при попытке вручения повестки призывнику.
Благодаря оперативным действиям военных и полиции нападавшего удалось своевременно задержать.
Где задержали других нарушителей:
- в Киеве задержаны еще трое администраторов и корреспондентов телеграм-каналов и вайбер-групп, которые публиковали геолокации ТЦК и полиции в Печерском, Днепровском и Соломенском районах столицы;
- в Полтавской области подозрение получил адвокат, который препятствовал работе ТЦК;
- в Черкасской области разоблачены два администратора анонимных групп в мессенджерах, которые "сливали" в интернет координаты мобильных блокпостов на территории региона.
- в Ровно подозрение получила владелица закрытой группы в вайбере, которая ежедневно "постила" геолокации украинских военнослужащих, в том числе представителей ТЦК.
СБУ задержала лиц, которые пытались сорвать мобилизацию / Фото Службы безопасности Украины
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;
- за угрозу убийством.
Всем злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.