Чтобы объявить человека в розыск, должно быть открыто уголовное производство в связи с уклонением лица от мобилизации. Об этом рассказала юрист Татьяна Алексик, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Как военнообязанного подают в розыск

Сначала ТЦК передает в полицию информацию о том, что человек не появляется на вызов по повестке или не обновляет военно-учетных данных. Далее правоохранители открывают уголовное производство и вносят сведения в единый реестр досудебных расследований.

После уклонисту должны вручить уведомление о подозрении, в частности отправив ее по почте на адрес места жительства.

Только после этого человек объявляется в розыск. Именно по постановлению следователя полиции или прокурора, которые также должны принять меры по установлению местонахождения лица.

К слову, мобилизация мужчин в возрасте 50 – 60 лет возможна только при наличии дефицитных специальностей и по распоряжению Генштаба.