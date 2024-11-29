Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду". Отмечается, что если человека задерживают на улице без законных оснований, он имеет право вызвать полицию и снимать этот процесс на видео.

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Законно ли доставлять людей с улицы в ТЦК

Адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции ВСУ Евгений Филипец рассказал, что единственным законным способом приглашения в ТЦК военнообязанного является повестка.

Стоит отметить, что речь идет о тех военнообязанных, которые не являются нарушителями правил воинского учета, имеют с собой военно-учетные документы и не находятся в розыске.

"Погрузка" людей на уточнение данных представителями ТЦК – это абсолютно незаконно и не имеет никакого правового основания. Доставлять военнообязанного в ТЦК можно только тогда, когда он совершил нарушение правил воинского учета. И такие полномочия имеют только работники полиции – не ТЦК,

– объяснил Филипец.

Адвокат добавил, что, по закону, задержание человека правоохранителями должно сопровождаться составлением протокола. Таким образом гражданин будет иметь доступ к правовой помощи – речь идет о государственном защитнике или собственном адвокате.

Обратите внимание! По словам Евгения Филипца, также никто не имеет права забирать мобильный телефон во время задержания, ведь он является собственностью человека.