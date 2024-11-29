Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду". Зазначається, що якщо людину затримують на вулиці без законних підстав, вона має право викликати поліцію та знімати цей процес на відео.

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Чи законно доставляти людей з вулиці в ТЦК

Адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції ЗСУ Євген Филипець розповів, що єдиним законним способом запрошення до ТЦК військовозобов'язаного є повістка.

Варто зазначити, що йдеться про тих військовозобов'язаних, які не є порушниками правил військового обліку, мають з собою військово-облікові документи та не перебувають у розшуку.

"Вантаження" людей на уточнення даних представниками ТЦК – це абсолютно незаконно й не має жодного правового підґрунтя. Доставляти військовозобов'язаного до ТЦК можна лише тоді, коли він вчинив порушення правил військового обліку. І такі повноваження мають лише працівники поліції – не ТЦК,

– пояснив Филипець.

Адвокат додав, що, за законом, затримання людини правоохоронцями має супроводжуватися складанням протоколу. Таким чином громадянин матиме доступ до правової допомоги – йдеться про державного захисника або власного адвоката.

Зверніть увагу! За словами Євгена Филипця, також ніхто не має права забирати мобільний телефон під час затримання, адже він є власністю людини.