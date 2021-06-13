В Нигерии бандиты массово штурмуют села: убили по меньшей мере 53 человека

Вооруженные нападавшие убили 53 человека на северо-западе штата Замфара в Нигерии. Бандиты нападали на фермеров на полях и преследовали других людей.

Преступники передвигались на мотоциклах. Они преследовали всех, кто пытался бежать.

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Пресс-секретарь полиции Замфары Мохаммед Шеху заявил, что в 11 июня в столицу штата, город Гусо, доставили 14 тел. Часть убитых похоронили в соседнем городе, чтобы избежать повторных нападений во время церемонии.

"Проводить там похороны было опасно, поскольку бандиты скрываются в лесу Зурми и могут вернуться, чтобы напасть на похороны", – сказал другой житель Муса Арзика.

Власти направили в места нападения дополнительные полицейские силы.

Нападения бандитов в Нигерии

За последние годы северо-западная и центральная Нигерия стали жертвами банд воров и похитителей скота, которые совершают набеги на деревни, убивая и похищая жителей.

После ограбления они сжигают дома.

Преступники начали сосредотачиваться на рейдерских мероприятиях и похищении учеников с целью выкупа.

Более 850 детей похитили с декабря 2020 года, но большинство освободили.

Бандиты неоднократно проводили набеги на села в районе Зурми, ранее местные жители даже перекрывали главную магистраль, призывая власти прекратить нападения.