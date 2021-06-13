У Нігерії бандити масово штурмують села: вбили щонайменше 53 людини

Озброєні нападники вбили 53 людини на північному заході штату Замфара в Нігерії. Бандити нападали на фермерів на полях і переслідували інших людей.

Злочинці пересувалися на мотоциклах. Вони переслідували усіх, хто намагався втекти.

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Прессекретар поліції Замфари Мохаммед Шеху заявив, що в 11 червня до столиці штату, міста Гусо, доставили 14 тіл. Частину вбитих поховали в сусідньому місті, щоб уникнути повторних нападів під час церемонії.

"Проводити там похорон було небезпечно, оскільки бандити переховуються в лісі Зурмі і можуть повернутися, щоб напасти на похорон", – сказав інший житель Муса Арзіка.

Влада направила у місця нападу додаткові поліцейські сили.

Напади бандитів у Нігерії

За останні роки північно-західна та центральна Нігерія стали жертвами банд злодіїв та викрадачів худоби, які здійснюють набіги на села, вбиваючи та викрадаючи жителів.

Після пограбування вони спалюють будинки.

Злочинці почали зосереджуватися на рейдерських заходах та викраденні учнів з метою викупу.

Понад 850 дітей викрали з грудня 2020 року, але більшість звільнили.

Бандити неодноразово проводили набіги на села в районі Зурмі, раніше місцеві жителі навіть перекривали головну магістраль, закликаючи владу припинити напади.