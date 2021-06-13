У Нігерії бандити масово штурмують села: вбили щонайменше 53 людини

Озброєні нападники вбили 53 людини на північному заході штату Замфара в Нігерії. Бандити нападали на фермерів на полях і переслідували інших людей.
Злочинці пересувалися на мотоциклах. Вони переслідували усіх, хто намагався втекти.
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Прессекретар поліції Замфари Мохаммед Шеху заявив, що в 11 червня до столиці штату, міста Гусо, доставили 14 тіл. Частину вбитих поховали в сусідньому місті, щоб уникнути повторних нападів під час церемонії.
"Проводити там похорон було небезпечно, оскільки бандити переховуються в лісі Зурмі і можуть повернутися, щоб напасти на похорон", – сказав інший житель Муса Арзіка.
Влада направила у місця нападу додаткові поліцейські сили.Увага! Бандити неодноразово проводили набіги на села в районі Зурмі, раніше місцеві жителі навіть перекривали головну магістраль, закликаючи владу припинити напади.
Напади бандитів у Нігерії
- За останні роки північно-західна та центральна Нігерія стали жертвами банд злодіїв та викрадачів худоби, які здійснюють набіги на села, вбиваючи та викрадаючи жителів.
- Після пограбування вони спалюють будинки.
- Злочинці почали зосереджуватися на рейдерських заходах та викраденні учнів з метою викупу.
- Понад 850 дітей викрали з грудня 2020 року, але більшість звільнили.