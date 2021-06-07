Про смерть лідера ісламістського угруповання "Боко Харам" йдеться на аудіозаписах, які опинилися у розпорядженні видання.

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Бойовики заявляють про смерть лідера "Боко Харам"

На аудіозаписі чоловік, який видає себе за лідера Ісламської держави західноафриканських провінцій (ISWAP) Абу Мусаб аль-Барнаві, заявив, що Шекау помер приблизно 18 травня. Смерть настала внаслідок дії вибухового пристрою.

Бойовики ISWAP переслідували Шекау після бою, пропонуючи йому покаятися і долучитися до них. Однак він наклав на себе руки.

Водночас видання наголошує, що ані "Боко Харам", ані уряд Нігерії не підтвердили смерть Шекау.

Зверніть увагу! У травні 2021 року у мережі розповсюджували повідомлення про загибель Шекау в зіткненні. Нігерійська армія заявляла, що проведе розслідування. Бригадний генерал Мохаммед Єріма казав тоді, що армія вивчає те, що трапилося, однак заяву зробить після вивчення всіх доказів.

Що відомо про "Боко Харам"

Це – радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру.

Організацію заснував у 2002 році Мохамед Юсуф. Її метою була побудова ісламської держави із законами шаріату.

Шекау очолив "Боко Харам" після того, як Юсуфа у 2009 році вбила поліція.

Відтоді понад 30 тисяч людей загинули, а понад 2 мільйони були змушені покинути свої будинки в результаті смертоносного повстанського руху на північному сході Нігерії.

ISWAP відокремився від "Боко Харам" у 2016 році.

Джерело: Вікіпедія