В Нигерии вооруженные боевики похитили с вокзала более 30 человек

В Нигерии на железнодорожном вокзале южного штата Эдо произошло жуткое событие. Там вооруженные автоматами боевики похитили более 30 человек.

Об этом сообщает канцелярия губернатора штата и полиция. По их данным, нападение произошло на станции Том-Икими, когда пассажиры ждали поезда.

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По сообщению полиции, нападающие застрелили нескольких человек и похитили 32 человека, одному удалось скрыться. Полиция прилагает максимум усилий, чтобы спасти похищенных людей. Требуют ли боевики выкуп и зачем они похитили людей – неизвестно.

Военные и полиция, а также дружинники и охотники активизируют поисково-спасательные операции в разумном радиусе для спасения жертв угона. Мы уверены, что другие жертвы будут спасены в ближайшие часы,

– заявили в полиции.

Нигерийская железнодорожная корпорация после инцидента закрыла станцию до последующего сообщения, а федеральное министерство транспорта назвало похищение "совершенно варварскими".

В Нигерии уже был подобный случай

В декабре 2022 года Нигерийская железнодорожная корпорация возобновила железнодорожное сообщение между столицей Абуджей и северным штатом Кадуна. Это произошло через несколько месяцев после того, как в марте боевики взорвали колеи, похитили десятки пассажиров и убили шесть человек. Последний заложник, захваченный во время мартовского нападения, был освобожден только в октябре.

Добавим, что в Нигерии в июне вооруженные люди ворвались в церковь и устроили теракт. Злоумышленники начали стрелять в верующих, а затем применили взрывчатку. Инцидент произошел на юго-западе Нигерии – в штате Ондо. В результате теракта погибли десятки человек. Среди погибших было много детей.