Но второй секретарь посольства Украины в Нигерии Богдан Солтис заявил, что расходы на визы и перелет могут составить 1000 долларов.
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Напомним, что в Украине был создан Интернациональный легион теробороны, в который могут вступить граждане других стран. Их снабдят оружием и всем необходимым.
Министерство юстиции обнародовало алгоритм действий по вступлению в легион.
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