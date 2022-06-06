В Нигерии в результате теракта в церкви погибли по меньшей мере 50 человек, – СМИ

В Нигерии вооруженные люди ворвались в церковь и устроили теракт. Злоумышленники начали стрелять в прихожан, а затем применили взрывчатку.

Инцидент произошел на юго-западе Нигерии – в штате Ондо. В результате теракта погибли десятки человек.

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Среди погибших в Ондо много детей

Вооруженные злоумышленники 5 июня открыли огонь по верующим в католической церкви Святого Франциска в нигерийском штате Ондо. После этого они взорвали взрывчатку.

Местный депутат Огунмоласуи Олуволе рассказал, что теракт произошел во время того, как люди собрались в храме в День Святой Троицы. Среди погибших было много детей. Представитель района Ово в нижней законодательной палате Нигерии Аделегбе Тимилейн заметил, что священника похитили.

Нашим сердцам сейчас тяжело. Наш мир и покой подверглись нападению врагов народа,

– написал губернатор Ондо Ротими Акередолу.

Местные власти пока не обнародовали официальное количество погибших. По словам Тимилейна, погибли по меньшей мере 50 человек, однако эта цифра может быть выше.

На видео с места нападения видно, как убитые верующие лежат в лужах крови, а люди вокруг них плачут. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари подчеркнул, что "лишь уроды из нижнего региона могли задумать и совершить такой подлый поступок".

"Несмотря ни на что, эта страна никогда не уступит злым и нечестивым людям, а тьма никогда не преодолеет свет. Нигерия в конечном счете победит", – заявил Бухари.

Смотрите фото с места теракта / Фото AP News

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Пока непонятно, кто стоит за терактом в Нигерии

На этот инцидент также отреагировал Папа Франциск. В его заявлении, которое обнародовала пресс-служба Ватикана, говорится, что глава Римско-католической церкви узнал о нападении во время празднования Дня Святой Троицы и гибели десятков верующих и многих детей.

"Пока детали выясняются, Папа Франциск молится за жертв и страну, которая болезненно пострадала во время празднования, и поручает их Господу, чтобы Он послал свой дух, чтобы утешить их", – говорится в заявлении Папы.

Кто совершил это нападение, пока не установили. Несмотря на то, что значительная часть Нигерии борется с проблемами безопасности, штат Ондо известен как один из самых мирных в стране.

"В истории Ово мы никогда не сталкивались с таким безобразным инцидентом. Это слишком", – заметил Олуволе.

Силы безопасности Нигерии пока не сообщили, как именно произошло нападение и имеют ли правоохранители какие-либо подозрения.

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