У Нігерії внаслідок теракту у церкві загинули щонайменше 50 людей, – ЗМІ

У Нігерії озброєні люди увірвалися до церкви та влаштували теракт. Зловмисники почали стріляти у вірян, а потім застосували вибухівку.

Інцидент трапився на південному заході Нігерії – у штаті Ондо. Внаслідок теракту загинули десятки людей.

До теми Біля лікарні Оклахоми сталася стрілянина: є загиблі й поранені

Серед загиблих в Ондо є багато дітей

Озброєні зловмисники 5 червня відкрили вогонь по вірянах у католицькій церкві Святого Франциска в нігерійському штаті Ондо. Після цього вони підірвали вибухівку.

Місцевий депутат Огунмоласуї Олуволе розповів, що теракт трапився під час того, як люди зібралися у храмі на День Святої Трійці. Серед загиблих було багато дітей. Представник району Ово в нижній законодавчій палаті Нігерії Аделегбе Тімілейн зазначив, що священника викрали.

Нашим серцям зараз важко. Наш мир і спокій зазнали нападу ворогів народу,

– написав губернатор Ондо Ротімі Акередолу.

Місцева влада поки не оприлюднила офіційної кількості загиблих. За словами Тімілейн, загинули щонайменше 50 людей, однак ця цифра може бути вищою.

На відео з місця нападу видно, як вбиті віряни лежать у калюжах крові, а люди навколо них плачуть. Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі наголосив, що "лише виродки з нижнього регіону могли задумати та здійснити такий підлий вчинок".

"Попри все, ця країна ніколи не поступиться злим і нечестивим людям, а темрява ніколи не здолає світло. Нігерія зрештою переможе", – заявив Бухарі.

Дивіться фото з місця теракту / Фото AP News

Зауважте Стрілянина у супермаркеті американського Баффало: 10 загиблих, нападника вже затримали

Наразі незрозуміло, хто стоїть за терактом у Нігерії

На цей інцидент також відреагував Папа Франциск. У його заяві, яку оприлюднила пресслужба Ватикану мовиться, що голова Римо-католицької церкви дізнався про напад під час святкування Дня Святої Трійці та загибель десятків вірян та багатьох дітей.

"Поки деталі з'ясовуються, Папа Франциск молиться за жертв і країну, яка болісно постраждала під час святкування, і доручає їх обох Господу, щоб Він послав свій дух, аби розрадити їх", – мовиться в заяві Папи.

Хто скоїв цей напад, наразі не встановили. Попри те, що значна частина Нігерії бореться з проблемами безпеки, штат Ондо відомий як один із наймирніших в країні.

"В історії Ово ми ніколи не стикалися з таким потворним інцидентом. Це занадто", – зауважив Олуволе.

Сили безпеки Нігерії поки не повідомили, як саме трапився напад та чи мають правоохоронці якісь підозри.

Невідомі влаштували теракт в католицькій церкві у Нігерії: відео