Зловмисника вже затримали правоохоронці. Однак він не визнає своєї провини.

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Внаслідок стрілянини загинули 10 людей

У супермаркеті Tops Friendly Markets вдень 15 травня трапилася стрілянина. 18-річний Пейтон Гендрон транслював напад у прямому ефірі. Він був одягнутий у тактичний одяг і стріляв переважно в темношкірих. Нападнику висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня, однак він не вважає себе винним. Наразі Гендрон перебуває під вартою.

Під час нападу загалом зазнали поранень 13 людей, 10 з яких загинули. За словами чиновників, 11 постраждалих були темношкірими й лише двоє – білими. Речник медичного центру округу Ері розповів, що 2 людей, яким вдалося вижити, наразі перебувають у лікарні. Їхній стан – стабільний.

"Є 2 аспекти вбивства в обвинуваченні першого ступеня, які потенційно можуть пред'явити. Існує певний підрозділ такого вбивства щодо розстрілу кількох людей, що тут і трапилось", – розповів окружний прокурор округу Ері Джон Флінн.

За його словами, правоохоронці також розглядають другий підрозділ обвинувачення першого ступеня – вбивство, яке має расову складову. Міністерство юстиції США розслідує масовий розстріл "як злочин на ґрунті ненависті та акт насильницького екстремізму на расовій основі".

Міністерство юстиції прагне провести ретельне та оперативне розслідування цієї стрілянини та добитися справедливості для цих невинних жертв,

– мовиться у в заяві генпрокурора США Мерріка Гарленда.

Розслідувати цю справу також допомагає ФБР.

Дивіться фото з місця події / Фото AP Photo

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Нападник вів пряму трансляцію на платформі Twitch

Комісар поліції Баффало Джозеф Грамалія розповів, що Гендрон поїхав до супермаркету важко озброєним. Усі свої дії він транслював онлайн. На відео, яке отримали слідчі, видно, як нападник заїжджає на стоянку та бачить когось у дзеркало заднього вигляду. Після цього він каже: "Потрібно за це взятися".

На відео також можна побачити відвідувачів магазину, які йдуть паркувальним майданчиком. Саме там підозрюваний вистрілив у 4 людей, троє з яких загинули. Потім Гендрон зайшов у супермаркет та почав стріляти в покупців. Тоді охоронець супермаркету, відставний офіцер поліції Баффало, здійснив кілька пострілів у нападника, однак тактичне спорядження його захистило.

У відповідь Гендрон вбив охоронця та продовжив йти супермаркетом. Там його й зустріли поліцейські. Побачивши їх, юнак приставив пістолет собі до шиї. Однак офіцери вмовили його відкинути зброю та здатися.

Трансляцію нападник проводив на онлайн-платформі Twitch. Там вже заявили, що акаунт хлопця заблокували на невизначений термін. За словами прессекретаря Twitch, компанія видалила жахливе відео нападу менш ніж за 2 хвилини після початку стрілянини.