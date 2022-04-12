Поліція зараз шукає нападника, через це частково припинений рух метро. Також на станціях знайшли підозрілі пакунки, які зараз перевіряють.

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Стан двох з поранених – важкий

Зловмисник утік з місця злочину. Через станцію метро у Брукліні зараз тимчасово не курсують потяги метрополітену.

Двоє із поранених зараз у важкому стані. Загалом точно відомо про те, що 5 людей зазнали вогнепальних поранень. Загалом у лікарнях 13 осіб.

За даними NBC New York, деякі постраждалі були змушені втікати потягом на іншу станцію, щоб урятуватися. На час розслідування місцевих мешканців просять уникати району, де відбулася стрілянина.

Стрілянина на станції метро у Нью-Йорку: дивіться відео