Про це у коментарі 24 каналу заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

До теми В Ізраїлі скоїли теракт: щонайменше 5 загиблих

Внаслідок теракту в Ізраїлі загинули двоє українців

Учора, 29 березня, в Ізраїль 27-річний житель села Ябад на Західному березі Йордану, який раніше сидів у ізраїльській в'язниці, влаштував теракт. В результаті зловмисник вбив 5 людей. Двоє з них виявилося жителями Чернівецької області.

Внаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак 29 березня загинули двоє громадян України. Українці довгий час проживали в Ізраїлі, обидва мешканці Чернівецької області,

– заявив Ніколенко.

Він додав, що нині Посольство України вживає заходів задля інформування рідних загиблих та надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє із поліцією в рамках розслідування теракту.

Що відомо про теракт в Ізраїлі

За даними поліції Ізраїлю, терорист спочатку відкрив вогонь на вулиці Герцля на розі Жаботинського в Бней-Браку, де вбив першого чоловіка, який сидів у його автомобілі.

Згодом убив ще двох людей в магазині, а потім застрелив перехожого на цій вулиці. Далі рушив до сусіднього міста Рамат-Ган на південь, де знову відкрив вогонь і важко поранив п'яту людину. Відразу після п'ятого пострілу, терориста вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, це вже третій теракт за тиждень в Ізраїлі. Внаслідок теракту, який скоїли 27 березня, 2 людей загинули, ще 8 постраждали.