Водночас, за попередніми даними, ще 15 осіб зазнали поранень. Надзвичайна подія трапилася у центрі міста на вулиці Дізенгоф в четвер, 7 квітня.

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Ізраїльська національна медична служба Маген Давид Адом повідомляє, що наразі є п'ять точок, де відбуваються перестрілки терористів з поліцією.

До слова, правоохоронцями вдалося ліквідувати одного зі злочинців, ще один – нейтралізований.

Цивільних попросили залишатися у своїх домівках – триває спецоперація. Прем'єр Нафталі Бенет вже прибув до штаб-квартири Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, 29 березня в ізраїльському місті Бней-Брак скоїли теракт, унаслідок якого загинули 5 людей. Правоохоронцям вдалось ліквідувати злочинця.