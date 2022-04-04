Надзвичайна подія трапилася 3 квітня неподалік від спортивного комплексу Golden 1 Center, де проходять ігри баскетбольної команди Sacramento Kings.

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Начальниця поліції міста Кеті Лестер не надала жодної інформації про підозрюваних або мотиви стрілянини. З її слів, жертвами стали 3 чоловіки та 3 жінки.

Ми знаємо, що незадовго до стрілянини відбулася велика бійка, і ми підтвердили, що стрільців було кілька,

– сказала правоохоронниця.

Окрім цього, повідомляється, що на місці події знайшли принаймні одну вогнепальну зброю, а також 12 постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості.

Поліція оточила декілька кварталів Сакраменто та позначила пластиковими конусами докази.