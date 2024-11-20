Про це розповідає 24 Канал з посиланням на посольства Азербайджану та Киргизстану. Подібні заяви зробили й представництва інших країн, пояснивши це частими артилерійськими обстрілами та авіаційними атаками в Україні.

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Посольства припиняють роботу в Україні

Азербайджан та Киргизстан закликали співгромадян якомога швидше виїхати з України на тлі інформації про можливий масований російський обстріл.

Посольство Азербайджану скасувало консульський прийом, який мав відбутися 21 – 22 листопада, закликавши громадян до евакуації. Він не проводитиметься через підвищення ризиків безпеки.

Водночас посольство Киргизстану попросило "посилити заходи особистої безпеки".

Раніше посольства США, Іспанії, Італії та Греції також тимчасово призупинили роботу через попередження про можливий масований удар з боку Росії.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив реальну загрозу. За його словами, Росія протягом останніх місяців накопичувала запаси ракет для проведення серії масштабних обстрілів території України.

У США також заявили, що інформація про загрозу обстрілів не пов’язана з ядерними погрозами Кремля, які лунали раніше.

Посольство звернулося до своїх громадян в Україні із закликом дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог і перебувати в укриттях. Інші посольства радять за можливості залишити країну.

