Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на посольства Азербайджана и Кыргызстана. Подобные заявления сделали и представительства других стран, объяснив это частыми артиллерийскими обстрелами и авиационными атаками в Украине.

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Посольства прекращают работу в Украине

Азербайджан и Кыргызстан призвали сограждан как можно скорее выехать из Украины на фоне информации о возможном массированном российском обстреле.

Посольство Азербайджана отменило консульский прием, который должен был состояться 21–22 ноября, призвав граждан к эвакуации. Он не будет проводиться из-за повышения рисков безопасности.

В то же время посольство Кыргызстана попросило "усилить меры личной безопасности".

Ранее посольства США, Испании, Италии и Греции также временно приостановили работу из-за предупреждения о возможном массированном ударе со стороны России.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил реальную угрозу. По его словам, Россия в течение последних месяцев накапливала запасы ракет для проведения серии масштабных обстрелов территории Украины.

В США также заявили, что информация об угрозе обстрелов не связана с ядерными угрозами Кремля, которые звучали ранее.

Посольство обратилось к своим гражданам в Украине с призывом соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и находиться в укрытиях. Другие посольства советуют по возможности покинуть страну.

