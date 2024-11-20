В министерстве подчеркивают, что обстрелы, к сожалению, являются ежедневной реальностью украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Телеграмм.

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Угроза сохраняется всегда

В МИД отметили, что находятся в постоянном контакте с партнерами по угрозам безопасности. Там считают, что сегодняшняя реакция партнеров является преувеличенной.

Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что обстрелы со стороны России являются, к сожалению, ежедневной практикой.

В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней,

– говорится в заявлении.

В министерстве считают, что партнерам следовало не создавать дополнительного информационного нагнетания, а реагировать на угрозы сдержанно, как в предыдущие тысячу дней.

В МИД призывают украинцев никогда не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и идти в укрытие. Так следует делать каждый раз, когда существует угроза ракетного обстрела, а не только сегодня.