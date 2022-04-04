ЧП произошло 3 апреля неподалеку от спортивного комплекса Golden 1 Center, где проходят игры баскетбольной команды Sacramento Kings.

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Начальник полиции города Кэти Лестер не предоставила никакой информации о подозреваемых или мотивах стрельбы. По ее словам, жертвами стали 3 мужчины и 3 женщины.

Мы знаем, что незадолго до стрельбы произошла большая драка, и мы подтвердили, что стрелков было несколько,

– сказала правоохранительница.

Кроме этого, сообщается, что на месте происшествия нашли по меньшей мере одно огнестрельное оружие, а также 12 пострадавших с травмами разной степени тяжести.

Полиция оцепила несколько кварталов Сакраменто и обозначила пластиковыми конусами доказательства.