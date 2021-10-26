В Николаеве 10-летний мальчик наткнулся на нож и умер

В Николаеве 25 октября госпитализировали ребенка с ножевым ранением. К сожалению, спасти жизнь 10-летнего мальчика не удалось. Дело расследует полиция.

Мальчик получил ранение грудной клетки. В это время он гулял со сверстниками на пустыре на улице Заводской.

Читайте также Пьяная мать била маленькую дочь на площадке в Черкассах: ее задержала полиция

Друзья говорят, что трагедия произошла случайно

Друзья погибшего объясняют, что трагедия произошла по неосторожности: мальчик упал, а нож в это время был у него в кармане. Холодное оружие ребенок принес из дома.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство», следователи проводят расследование трагедии.

Правоохранители допрашивают свидетелей происшествия

Прежде всего правоохранители допрашивают ребят, которые гуляли с погибшим ребенком, а также их родителей. С места трагедии изъяли нож.

Последние жуткие случаи с детьми и несовершеннолетними в Украине: