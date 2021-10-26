У Миколаєві 10-річний хлопчик наштрикнувся на ніж і помер
Джерело:Поліція Миколаївської області
У Миколаєві 25 жовтня госпіталізували дитину з ножовим пораненням. На жаль врятувати життя 10-річного хлопчика не вдалось. Справу розслідує поліція.
Хлопчик отримав поранення грудної клітини. У цей час він гуляв з однолітками на пустирі на вулиці Заводській.
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Друзі кажуть, що трагедія сталась випадково
Друзі загиблого пояснюють, що трагедія сталась через необережність: хлопчик впав, а ніж у цей час був у нього в кишені. Холодну зброю дитина принесла з дому.
Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство», слідчі проводять розслідування трагедії.
Правоохоронці допитують свідків події
Передусім правоохоронці допитують хлопців, які гуляли з дитиною, що загинула, а також їхніх батьків. З місця трагедії вилучили ніж.
Останні моторошні випадки з дітьми та неповнолітніми в Україні:
- В одне з озер в Києві впала маленька дівчинка. На щастя, поруч були правоохоронці з Івано-Франківщини, які врятували життя дитині.
- На Полтавщині 12-річний хлопчик отримав важкі опіки вдома. На жаль, у лікарні дитина померла.
- В Ірпені на Київщині легковик збив 8-річну дитину. Хлопчика, який катався на самокаті, відвезли у лікарню.
- На Хмельниччині хлопчик відстав від батьків, які збирали гриби. Усю ніч дитину шукали нацгвардійці, рятувальники та волонтери. На щастя, дитину знайшли неушкодженою.