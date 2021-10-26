У Миколаєві 10-річний хлопчик наштрикнувся на ніж і помер

У Миколаєві 25 жовтня госпіталізували дитину з ножовим пораненням. На жаль врятувати життя 10-річного хлопчика не вдалось. Справу розслідує поліція.

Хлопчик отримав поранення грудної клітини. У цей час він гуляв з однолітками на пустирі на вулиці Заводській.

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Друзі кажуть, що трагедія сталась випадково

Друзі загиблого пояснюють, що трагедія сталась через необережність: хлопчик впав, а ніж у цей час був у нього в кишені. Холодну зброю дитина принесла з дому.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство», слідчі проводять розслідування трагедії.

Правоохоронці допитують свідків події

Передусім правоохоронці допитують хлопців, які гуляли з дитиною, що загинула, а також їхніх батьків. З місця трагедії вилучили ніж.

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