У Миколаєві 10-річний хлопчик наштрикнувся на ніж і помер

26 жовтня 2021 , 10:57
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Джерело:

Поліція Миколаївської області

У Миколаєві 25 жовтня госпіталізували дитину з ножовим пораненням. На жаль врятувати життя 10-річного хлопчика не вдалось. Справу розслідує поліція.

Хлопчик отримав поранення грудної клітини. У цей час він гуляв з однолітками на пустирі на вулиці Заводській.

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Друзі кажуть, що трагедія сталась випадково

Друзі загиблого пояснюють, що трагедія сталась через необережність: хлопчик впав, а ніж у цей час був у нього в кишені. Холодну зброю дитина принесла з дому.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство», слідчі проводять розслідування трагедії.

Правоохоронці допитують свідків події

Передусім правоохоронці допитують хлопців, які гуляли з дитиною, що загинула, а також їхніх батьків. З місця трагедії вилучили ніж.

Останні моторошні випадки з дітьми та неповнолітніми в Україні:

  • В одне з озер в Києві впала маленька дівчинка. На щастя, поруч були правоохоронці з Івано-Франківщини, які врятували життя дитині.
  • На Полтавщині 12-річний хлопчик отримав важкі опіки вдома. На жаль, у лікарні дитина померла.
  • В Ірпені на Київщині легковик збив 8-річну дитину. Хлопчика, який катався на самокаті, відвезли у лікарню.
  • На Хмельниччині хлопчик відстав від батьків, які збирали гриби. Усю ніч дитину шукали нацгвардійці, рятувальники та волонтери. На щастя, дитину знайшли неушкодженою.
Автор: Ірина Пундор