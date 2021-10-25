Жінка не вперше потрапила у поле зору поліцейських

Інцидент трапився 24 жовтня. На місце події виїжджали правоохоронці.

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Патрульним жінка сказала, що малеча не слухалася й плакала. Через це вона, мовляв, і вирішила вдарити дівчинку кілька разів.

На обличчі дитини патрульні виявили синці. Дитина була в брудному одязі та голодна,

– розповіли правоохоронці.

Вони нагодували малечу та доставили матір із дитиною до Черкаського районного управління поліції. Надалі справою займатимуться інспектори ювенальної превенції.

До речі, з'ясувалося, що жінка не вперше потрапляє в поле зору працівників ювенальної превенції.

Схожий випадок у Житомирі

Вночі 15 жовтня на одній з вулиць Житомира перехожі помітили жінку, яка гуляла, не звертаючи увагу на сильний плач власної дитини у візку. За словами очевидців, 1-річне немовля сильно вовтузилося та ледь не випадало з візка.

Правоохоронці, які прибули на місце події, з'ясували, що матір була п'яною та перебувала в неадекватному стані. Малюка поліцейські забрали й відвезли у лікарню. Щодо жінки склали адміністративний протокол за статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.