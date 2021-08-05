Затащил в кусты и избил: в Николаевской области насильник надругался над женщиной

В Березанке, что на Николаевщине, 48-летняя женщина заявила об изнасиловании. Изверг надругался над ней и избил. Правоохранители быстро вышли на след 28-летнего подозреваемого.

Ужасное преступление случилось 4 августа. Женщина возвращалась домой и проходила мимо дома творчества, когда на нее напал незнакомец. Он затащил ее в кусты, избил и изнасиловал.

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Подозреваемому в преступлении – 28 лет

Правоохранители очень быстро установили личность злоумышленника. Как оказалось, это был 28-летний мужчина. Ранее он уже побывал за решеткой за кражу.

Задержанному грозит до 5 лет в тюрьме

Предполагаемого насильника доставили в полицейский отдел. Задержанному сообщили о подозрении в изнасиловании. За преступление мужчина может оказаться снова в тюрьме – на этот раз до 5 лет. В ближайшее время с мерой пресечения для задержанного будет определяться суд. Пока продолжаются экспертизы и следственные действия.

На Сумщине бывший заключенный поиздевался над девушкой

Отметим, что в начале августа Украину всколыхнули сразу несколько сообщений об изнасиловании. В нескольких преступлениях жертвами становились девушки-подростки.

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Так на Сумщине злоумышленник назвался полицейским и изнасиловал 14-летнюю девушку. В Днепре едва избежала надругательства подросток: она сбежала от насильника в подъезд. А в Сумах бывший осужденный надругался над 18-летней местной жительницей.