Известно, что Алькала скончался находясь в больнице. Смерть наступила по естественным причинам.

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Убил девочку и 4 женщин

Алькала известен под прозвищем "Убийца из "Игры для знакомств", ведь он участвовал в одноименном американском телешоу.

Впервые маньяка приговорили к смертной казни в округе Ориндж в 1980 году за похищение и убийство 12-летней Робин Самсо. Это преступление он совершил в Лос-Анджелесе в 1979 году.

Однако Верховный суд Калифорнии отменил приговор и назначил новое рассмотрение дела. Повторный суд состоялся через 6 лет. Тогда Алькала снова приговорили к смерти, но и этот приговор был отменен.

В последующие годы следователи обнаружили доказательства причастности убийцы из "Игры для знакомств" к другим преступлениям. В 2010 году суд присяжных признал его виновным в убийстве Робин Самсо, а также еще четырех женщин в возрасте от 18 до 32 лет.

Эти убийства Алькала совершил в период с 1977 года до 1979 года. Суд вынес ему смертную казнь, которую на этот раз уже оставили в силе. Отметим, маньяка и насильника подозревают и в других убийствах.