Відомо, що Алькала помер перебуваючи у лікарні. Смерть настала з природних причин.

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Вбив дівчинку і 4 жінок

Алькала відомий під прізвиськом "Вбивця з "Ігри для знайомств", адже він брав участь в однойменному американському телешоу.

Вперше маніяка засудили до смертної кари в окрузі Оріндж у 1980 році за викрадення і вбивство 12-річної Робін Самсо. Цей злочин він здійснив у Лос-Анджелесі у 1979 році.

Однак Верховний суд Каліфорнії скасував вирок і призначив новий розгляд справи. Повторний суд відбувся через 6 років. Тоді Алькала знову засудили до смерті, але і цей вирок був скасували.

У наступні роки слідчі виявили докази причетності вбивці з "Ігри для знайомств" до інших злочинів. У 2010 році суд присяжних визнав його винним у вбивстві Робін Самсо, а також ще чотирьох жінок у віці від 18 до 32 років.

Ці вбивства Алькала здійснив у період від 1977 року до 1979 року. Суд виніс йому смертну кару, яку цього разу вже залишили в силі. Зауважимо, маніяка та ґвалтівника підозрюють і в інших вбивствах.