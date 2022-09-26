"Никто не будет воевать": мужчина, расстрелявший военкома в россии, пришел с самодельным оружием

В Иркутской области 26 сентября мужчина устроил стрельбу в военкомате. Туда он пришел с самодельным оружием.

Очевидец стрельбы в военкомате рассказал, что в военкомате нет металлоискателя. А документы у призывников тоже никто не проверял, сообщает 24 канал.

Россиянин пришел в военкомат с самодельным оружием

По словам очевидца, у призывников смотрели только повестку и пропускали дальше. Поэтому мужчина легко принес оружие. Оно было "как из фильма "Брат-2", очень похожее наподобие самодельного".

"Никто не будет воевать"

"Сейчас все поедем домой" и "Никто не будет воевать" – именно такие слова сказал 25-летний руслан зинин перед тем, как начать стрельбу в военкомате.