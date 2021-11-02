Неизвестно, сколько выпускников ВУЗов вернулось на оккупированные территории, – Ирина Жданова

С вопросами об образовании для молодежи с временно оккупированных территорий мы обратились к Ирине Ждановой, исполнительному директору ОО "Фонд "Открытая политика", основательнице Научного лицея им. Клима Чурюмова, канд. истор. наук.

С начала войны Ирина Жданова активно занимается вопросами образования детей с временно оккупированных территорий. В целях мониторинга образовательной ситуации неоднократно посещала прифронтовые населенные пункты Донецкой и Луганской областей.

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Именно по ее инициативе на базе Международной зеленой школы в Ивано-Франковской области постоянно проводятся бесплатные обучающие сессии для детей, студентов и педагогов прифронтовых населенных пунктов. С 2015 года она является активной участницей образовательных кластеров на международных площадках, где имеет возможность адвокатиировать вопросы расширения доступа к образованию детей и молодежи, пострадавших от войны на Донбассе. С 2016 года активно участвует в разработке и реализации государственной программы для абитуриентов с временно оккупированных территорий, а с 2020 года совместно с МОН Украины реализует проект "Доступное образование для студентов с неподконтрольных правительству территорий (поддержка государственной горячей линии)" при поддержке проекта USAID "Демократическое управление в Восточной Украине". В рамках проекта осуществляется информационная поддержка абитуриентов из ВОТ по образовательным возможностям в Украине.

Ирина Жданова рассказала о трех ключевых уровнях ответственности за реинтеграцию молодежи с ВОТ и важность межведомственной коммуникации в этом вопросе, целесообразность системного исследования и стратегического планирования образовательных программ для детей с временно оккупированных территорий, необходимость содействия развитию перемещенных и региональных ВУЗов на Донбассе и связь между перемирием, примирением и миром.

Ирина Анатольевна, если подводить итоги вступительной кампании-2021 для детей с временно оккупированных территорий не просто в контексте цифр, а в более широком понимании – с точки зрения рисков и перспектив – о чем, по вашему мнению, нужно говорить в первую очередь?

Есть базовый вопрос, который должны задавать все, кто так или иначе занимается темой образования для жителей временно оккупированных территорий: "Готовы ли мы рисковать собственной шкурой ради этих детей?" Ответ на этот вопрос позволит прояснить множество других. И ставить его нужно на трех уровнях: геополитическом, национальном и местном.

На геополитическом уровне я вижу несколько ключевых факторов. Во-первых, более семи лет оккупации показали, что российская пропаганда сыграла колоссальную негативную роль – на временно оккупированных территориях остается меньше симпатиков Украины. И эта пропаганда все агрессивнее овладевает мозгами молодежи, годами живущей в антиукраинском информационном пространстве. Выгодно ли России, чтобы дети с ВОТ учились в Украине? Нет. И она, как страна-агрессор, делает все возможное, чтобы этому помешать. Да, молодежь, особенно ребят призывного возраста, не пропускают на подконтрольную правительству территорию во время вступительной кампании. Одновременно с этим РФ системно подходит к тому, чтобы дети из ВОТ получали абсолютно легальные дипломы российских ВУЗов.

Все большее количество университетов, работающих на временно оккупированных территориях, появляется в государственном реестре российских ВУЗов. Надо понимать, что это давление будет только усиливаться и, конечно, будет негативно влиять на количество поступающих с временно оккупированных территорий.

Несмотря на вышеперечисленные факторы, международные гуманитарные организации все годы войны обходят тему доступа детей с ВОТ к образованию. Крым вообще исключен из стратегии ООН... Если говорить об оккупированных территориях Луганской и Донецкой области, ситуация ненамного лучше. Я, например, являюсь активным участником Образовательного Кластера ОCHA/Управления ООН по координации гуманитарных дел, и вынуждена констатировать, что за весь период организация не распространила на временно оккупированных территориях ни одного образца информационной продукции относительно доступа к образованию в Украине.

А в последние 2 года вообще практически нет заседаний Образовательного кластера и обсуждений потребностей со стейкхолдерами. Почему? Международные организации пытаются избегать рисков. Ни для кого не секрет, что РФ является большим спонсором, она финансирует многие международные организации... Хотя я глубоко убеждена, что вопрос образования должен громко обсуждаться на всех международных переговорных площадках, ведь он стратегически важен.

Если перейти на национальный уровень, то главным вопросом является то, есть ли у нашего государства стратегия с реально наполненными кейсами трудоустройства выпускников, вступивших в ВУЗы через образовательные центры "Донбасс/Крым-Украина". Образовательные центры работают с 2016 года. То есть уже шесть лет действует процедура упрощенного поступления для выпускников из ВОТ, а значит, первые абитуриенты уже закончили ВУЗы. Но, к сожалению, на межведомственных встречах, где я в разное время присутствовала, вопросы трудоустройства и обеспечения жильем таких выпускников не поднимаются. Их социальное сопровождение – это мандат Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий и Минсоцполитики, но следует констатировать, что межведомственная координация в этом и других вопросах каждый год только ухудшается.

Мое видение заключалось в том, что необходимо создать отдельную межведомственную комиссию по координации между профильными министерствами, главными стейкхолдерами – образовательными центрами, школами, осуществляющими дистанционное образование детей с ВОТ, общественными организациями, которые с начала войны работают в области образования для детей из ВОТ. Но такая комиссия создана не была. Как результат – есть недоверие жителей временно оккупированных территорий к государственным программам. Поверьте, подобная дискоммуникация между государственными структурами раскручивается на временно оккупированных территориях не в пользу Украины. И образование – не исключение.

Какой бы идеальной ни была информационная кампания по образованию для детей с ВОТ, если за ней не стоят реальные шаги государства, направленные на поддержку детей с временно неподконтрольных территорий, на их интеграцию в украинский контекст, на социальное обеспечение, я сейчас говорю о жилье и работе для молодых специалистов, эта кампания умножается на ноль.

Какие шаги нужно предпринять для того, чтобы изменить ситуацию?

Нужно думать и анализировать. Мыслить не категорией "здесь и сейчас", ограничиваясь 2021 годом, а изучать то, что было в начале войны и прогнозировать, что будет минимум в 2030-м.

Нам нужны кейсы, чтобы на конкретных примерах доказывать, что эти дети нам нужны. Что государство не только обеспечивает упрощенную процедуру поступления, но и гарантирует работу по специальности и жилье по окончании ВУЗа. К сожалению, никто не ведет статистику – какое количество выпускников после окончания ВУЗов вернулось на оккупированные территории из-за того, что молодежь не смогла трудоустроиться или решить проблему жилья? А это ключевой вопрос через шесть лет работы образовательных центров.

Пока нет экспертизы и конкретных успешных кейсов дальнейшей траектории развития для этих выпускников. Вернее, возможно они есть, но их нужно исследовать. Очевидно, что на национальном уровне должен быть более системный подход к этому вопросу.

Есть и другие показательные маркеры, которые определяют эффективность государственной политики образования для детей с ВОТ. Например, штрафы за незаконное пересечение государственной границы, которые платили дети из-за того, что вынуждены были ехать с оккупированных территорий через Россию. С прошлого года почти все КПВВ закрыты, соответственно, чтобы попасть на подконтрольную территорию, большое количество поступающих выбирало путь через РФ. Мы занимались адвокацией вопроса отмены таких штрафов год. Наконец, в этом году этот важный шаг был сделан. Но – ну, черный юмор – ликвидировали эти штрафы на следующий день после окончания предельного срока подачи документов в образовательные центры, 21 июля.

Кроме того, сократился перечень населенных пунктов на контролируемой правительством территории так называемой прифронтовой зоны, у жителей которых есть право пользоваться упрощенной процедурой вступления. Сделано это было по инициативе некоторых общественных организаций – "Восток СОС", "Крым СОС", "Альменда". Мы проводили летом тренинги с педагогами из прифронтовых громад и слышали много нареканий. Они были очень возмущены и огорчены тем, что подобное решение было принято в отношении людей, ежедневно слышащих и видящих войну. Хуже всего, что об изъятии некоторых населенных пунктов из указанного перечня сообщили в... мае. Представьте, ребенок рассчитывал не сдавать ВНО, а воспользоваться упрощенной процедурой. А ей в мае говорят – извини, ты должен сдавать ВНО.

О каком доверии можно говорить, когда мы даже на нашей территории принимаем такие решения? Здесь вопрос не сколько к министерствам, но и к общественным организациям, которые, наоборот, должны бороться за расширение прав детей.

Также влияет на показатель популярности упрощенной процедуры поступления непонятная логика подготовительных курсов для детей с ВОТ. Весной подготовительные курсы реализовались в дистанционном формате как пилотный проект Минобразования, и там была абсолютно прозрачная процедура. То есть выпускники, даже оставаясь на оккупированных территориях, могли весной подготовиться и поступать на бюджет. Следующий этап курсов было запланировано начать после вступительной кампании. Логика была такова, что те, кто не смог поступить на бюджет на первый курс, могут поступать на нулевой курс с общежитием и стипендией и учиться очно на подготовительных курсах, чтобы поступать на следующий год.

Но в Минреинтеграции, которое теперь занимается вопросом подготовительных курсов, логика оказалась другой. Там почему-то решили, что курсы должны стартовать в июне-июле, в разгар вступительной кампании и заканчиваться после дедлайна поступления на бюджет. Государство сначала анонсировало открытие в октябре полноценных подготовительных отделений, в которые можно было бы поступать, рассчитывая на стипендию и общежитие. И ничего не вышло. К нам теперь обращаются с вопросом, где курсы, почему их нет. Мы, соответственно, даем телефон горячей линии Минреинтеграции, которая работает дважды в неделю, чтобы там давали разъяснения.

И последнее, но не менее важное, о чем нужно говорить на национальном уровне. Динамика последних лет свидетельствует об уменьшении количества поступающих. Например, количество студентов, зачисленных на 1-й курс ЗВО в 2020 году составило в целом по Украине 198 031 человек. В 2021 году их количество составило 194 094 человека. На 4000 меньше. Фактор общей тенденции тоже нужно учитывать, когда мы говорим о динамике количества поступающих с временно оккупированных территорий.

И, наконец, есть местный уровень. Здесь нужно говорить о состоянии региональных и перемещенных университетов и в целом о локальном срезе ожиданий родителей и детей.

Что подразумевается?

Образовательный выбор детей очень часто зависит от родителей. И если говорить именно о родителях, то в первые годы войны им было психологически тяжело отпускать ребенка далеко от себя. Они хотели, чтобы дети учились рядом, в зоне досягаемости, чтобы можно было общаться и видеться. Соответственно, выбирали учебные заведения в своем регионе, в пределах Донецкой и Луганской областей. За эти годы ВУЗы-переселенцы и региональные учреждения высшего образования окрепли, обновили материально-техническую базу, начали развиваться. И если, опять же, вернуться к лейтмотиву "Готовы ли мы рисковать собственной шкурой за детей с ВОТ?", то должна сказать, что работники этих ВУЗов действительно готовы.

На оккупированных территориях они покинули жилье, часто родных и выбрали Украину. Они рисковали жизнью, когда везли печати своих заведений, документы и пробирались через КПВВ в 2015 году. Они занимались детьми в режиме 24/7. Я могу назвать множество фамилий кураторов, руководителей образовательных центров, которые напрямую общались с родителями детей и потом делали все возможное, чтобы дети максимально адаптировались, интегрировались в студенческую жизнь, в украинский контекст, подтянули недостающие знания.

В последние годы тенденция изменилась, все больше родителей выпускников выбирают другие регионы, крупные города: Харьков, Киев, Одессу, Днепр. Да и перечень образовательных центров в ВУЗах в разных регионах значительно расширился. И этот факт сыграл негативную роль для университетов Донецкой и Луганской областей, потому что туда поступает меньшее количество детей. Можно посмотреть на динамику.

К примеру, в Харьковском педагогическом университете им. Сковороды в прошлом году было 16 детей с ВОТ, в этом году – 29. То есть почти вдвое больше. Если мы возьмем Горловский институт иностранных языков, перемещенный в Бахмут, то в прошлом году в ВУЗ поступили 97 жителей временно оккупированных территорий, в этом году – 85. Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко принял в прошлом году 114 ребенка из ВОТ, в текущем – 93.

Мне кажется, нужно поддерживать региональные университеты, на базе которых и тестировалась модель образовательных центров «Донбасс/Крым-Украина». В свое время перемещенные ВУЗы реально рисковали, когда выезжали с оккупированной территории и выбирали Украину. И сегодня нужно работать над тем, чтобы они не чувствовали "ненужность". Кстати, решение жилищного вопроса для преподавателей-переселенцев – это тоже одна из задач, которую нужно решить на государственном уровне.

Если в общем измерении оценить работу образовательных центров, что можно сказать об их эффективности?

Безусловно, их деятельность очень важна. Потому что, начиная с 2016 года, услугами образовательных центров и упрощенной процедурой поступления через них воспользовались тысячи детей. На момент начала вступительной кампании эта цифра составляла 8225 детей.

Когда мы оцениваем работу образовательных центров, нужно понимать, что здесь много факторов риска, влияющих на вступительную кампанию и качество предоставления образовательных услуг для этой целевой аудитории. Например, нет отдельной ставки руководителя образовательного центра, нет ставки регистратора ЕГЭБО, хотя это очень большой пласт работы. Обычно работа в образовательном центре во время вступительной кампании – это дополнительная нагрузка на одного из работников приемной комиссии. Люди работают в безумном режиме, без отпусков. Что имеем в результате? Постоянную ротацию и выгорание.

Важно еще и то, что образовательный центр работает только в период вступительной кампании, дальнейшее сопровождение студентов не осуществляет. А потом детям не к кому обратиться. Нет ни постоянных телефонов образовательных центров, ни чатов в мессенджерах. Это неправильно, должна быть постоянная связь. Об этом говорят сами сотрудники образовательных центров.

Вы держите с ними связь?

Постоянно. Педагоги, работающие с детьми с временно оккупированных территорий, – это одни из наших ключевых стейкхолдеров. В этом году мы провели 7 тренинговых сессий для почти 150 специалистов Образовательных Центров и школ дистанционного обучения Донецкой, Луганской областей (прежде всего, прифронтовой зоны), других регионов, государственных и региональных консультантов "горячих линий", представителей неправительственных и молодежных центров по особенностям вступительной кампании 2021 года. Была проведена колоссальная работа.

Фонд создал и распространил Методическое руководство для работников Правительственной горячей линии и работников Образовательных центров. Последнее подобное руководство было создано в 2018 г. (совместно с МОН при поддержке ЮНИСЕФ). Дальше его МОН не обновлял. Было важно совершить апгрейт в 2021 году с новыми инструкциями, нормативной базой, обновленными контактами. Это важно для институционального обеспечения работы образовательных центров в дальнейшем.

Также по инициативе Фонда "Открытая политика" был создан чат в WhatsApp для оперативных консультаций и взаимопомощи между образовательными центрами "Донбасс/Крым-Украина", Минобразования, Правительственным контактным центром. Это позволило обеспечить коммуникацию руководителей Образовательных центров и МОН в режиме 7/24 во время вступительной кампании. До этого подобных чатов не было.

Какую роль играет Правительственный контактный центр в программе доступа к образованию детей с временно оккупированных территорий?

28 апреля 2020 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки Украины, государственным учреждением "Правительственный контактный центр" и ОО "Фонд "Открытая политика" по внедрению проекта "Доступ к образованию для студентов с неподконтрольных Правительству территорий через поддержку деятельности горячей линии". Благодаря Меморандуму горячая линия Фонда "Открытая политика» заработала как правительственная по номеру 0-800-504-425.

Поэтому у жителей временно оккупированных территорий есть возможность получить профессиональную консультацию по вопросам образования в Украине. С февраля 2020 года по 21 октября 2021 года Правительственная горячая линия приняла и обработала более 13 000 звонков. Еще 1066 обращений приняла региональная горячая линия (Краматорск) и 555 обращений – Фонд "Открытая политика" по телефонам и мессенджерам. Следует также сказать, что увеличилось количество обращений, поступающих за консультациями непосредственно в образовательные центры.

Также на сайте "Доступное образование" был открыт онлайн-чат Правительственного контактного центра, в котором можно задать вопросы, касающиеся образования.

Чем еще могут воспользоваться поступающие на сайте "Доступное образование"?

Это многофункциональный ресурс. Здесь можно найти контакты образовательных центров по всем регионам, пошаговые инструкции по упрощенной процедуре поступления, дистанционного образования, полезные ссылки для поступающих и т.д. Абитуриенты могут воспользоваться бесплатными онлайн-уроками по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, которые помогут подтянуть знания по основным темам.

В этом году мы создали еще один полезный инструмент – веб-тренажеры по подготовке к ГИА/ВНО, онлайн-тесты по украинскому языку и математике, которые помогут не только прокачать свои знания, но и психологически подготовиться к тестированию.

Мониторинг, проводимый Фондом, показывает, что сайт "Доступное образование" является востребованным ресурсом. Так, за последний год сайт насчитывал более 100 000 просмотров и около 26 000 посетителей.

Вы упомянули о дистанционном образовании. Оно доступна для детей с временно оккупированных территорий?

Безусловно. Данные, которые нам ежегодно представляют Донецкая и Луганская облгосадминистрации, свидетельствуют о том, что все больше детей получают образование дистанционно в школах на подконтрольной территории. Затем дети получают полноценное свидетельство о среднем образовании, регистрируются на ВНО и поступают на общих основаниях. Количество примеров такой образовательной траектории растет. Кстати, это тоже одна из причин, почему уменьшается статистика поступления через образовательные центры.

Приведу конкретные цифры Луганской области. Если в 2017-2018 учебном году в области дистанционно обучались 193 ребенка, то в 2018-2019 – 251, а в 2019-2020 – 296 учащихся с ВОТ. То есть за последние 3 года в 1,5 раза больше.

Тенденцию к росту востребованности дистанционного образования ярко показывают цифры по полученным аттестатам в Донецкой области. 1314 человек из ВОТ получили свидетельства об общем среднем образовании за 11 класс в 2021 г. Из них приняли участие в ВНО – 21 298 выпускников. То есть, около 23% выпускников планировали поступать не через образовательные центры, а по обычной процедуре или за границу. По состоянию на 10 октября 2021 года по дистанционной форме обучения общее среднее образование в школах Донбасса получают 1934 ребенка.

В начале сентября в СМИ обнародовали заявление Уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой относительно результатов мониторинга, который показал, что в этом году количество поступающих с временно оккупированных территорий в украинские учебные заведения уменьшилось вдвое. Среди основных причин называют дискредитацию Россией учебных заведений Украины и самого государства и отсутствие надлежащей просветительской кампании для информирования населения о возможности вступления по упрощенной процедуре. Что вы можете сказать о таком выводе?

С утверждением о действиях страны-агрессора соглашаюсь безусловно, но с выводом об "отсутствии должной просветительской кампании" могу поспорить. Как организация, которая совместно с Министерством образования и науки Украины при поддержке проекта USAID "Демократическое управление в Восточной Украине" осуществляет коммуникационную кампанию, направленную на информирование абитуриентов с ВОТ об образовательных возможностях в Украине, мы имеем результаты, свидетельствующие о другом. В этом году информирование о возможности вступления по упрощенной процедуре активно проводилось начиная с января. В целом информационной кампанией охвачено более 1 млн человек.

В рамках проекта совместно с МОН было произведено более 20 новых информационных продуктов. Это баннеры, постеры, инфографика, буклеты, анимационные, аудио и видеоролики.

Они представлены на пресс-конференциях в МОН, среди ключевых стейкхолдеров, размещены на Правительственных сайтах и в соцсетях, на ресурсах ОГА, Фонда "Открытая политика", на железнодорожных вокзалах, в поездах Укрзализныци, на КПВВ, в Образовательных Центрах "Донбасс/Крым-Украина", местном транспорте, в местных прифронтовых громадах (в учебных заведениях, в ЦНАПах, отделениях пенсионного фонда, в магазинах, отделениях Ощадбанка). С помощью групп гражданско-военного сотрудничества ВСУ нашу печатную информационную продукцию удалось распространить в "серой" зоне и на КПВВ.

То есть жители временно оккупированных территорий, заинтересованные в обучении в украинских учебных заведениях, имеют достаточно широкий доступ к информации об образовательных возможностях в Украине?

Недавно Фонд "Открытая политика" проводил социологический опрос студентов, поступивших в украинские учреждения высшего образования через образовательные центры. Одним из вопросов было "Откуда узнали о возможности поступления через образовательные центры?".

В большинстве ответов было указано, что узнали благодаря сайту "Доступное образование" и страницам ресурса в социальных сетях, также информацию находили на онлайн-ресурсах Минобразования, учебных заведений, через преподавателей, осуществляющих дистанционное и экстернатное обучение школьников из ВОТ, в средствах массовой информации, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, КПВВ – именно там мы распространяли информационные баннеры. Кстати, более 40% респондентов также указали источником информации советы знакомых, друзей. Это свидетельствует о том, что на временно оккупированных территориях работает так называемое «сарафанное радио» и те, кто смог воспользоваться упрощенной процедурой вступления, имеют положительный опыт, которым с удовольствием делятся.

Какие еще важные месседжи от студентов получены по результатам социологического опроса?

Мы спрашивали, в частности, какой информации не хватало для процедуры поступления в заведения высшего образования. 89% респондентов ответили, что информации было достаточно, но были и замечания: недостаточно данных по процедуре подачи документов, количеству бюджетных мест, возможности дальнейшего трудоустройства по специальности, стипендии и т.д. Это то, с чем мы должны работать, чтобы усовершенствовать процедуру до следующей вступительной кампании. При этом 67% оценили работу образовательных центров на "5", это самый высокий балл.

Следует также отметить, что наиболее острыми проблемами в начале обучения большинство назвало психологическую адаптацию, финансы и условия проживания. А на вопрос "Какой поддержки вы ожидаете от учебного заведения" более 70% ответили "Помощи в обучении". То есть это маркеры, на которые нужно обратить внимание учебным заведениям, где учатся дети с временно оккупированных территорий.

И одним из наиболее ценных для нас результатов опроса я считаю показатель ответов на вопрос "Почему выбрали путь получения образования в Украине» – подавляющее большинство респондентов (более 60%) указали мотивацией "Лучшие перспективы на достойную жизнь". Также более 30% по вопросу "Как вы видите свое будущее?" ответили "Буду жить и работать в Украине". Собственно, за это мы и боремся. Я не теряю смелых надежд, что эти студенты будут счастливы здесь, в моей красивой, сильной Украине