Нобелевский лауреат Даниэль Канеман совершил ассистированное самоубийство, – WSJ

Нобелевский лауреат по экономике Даниэль Канеман совершил ассистированное самоубийство в Швейцарии. Перед смертью он попрощался с родными и друзьями, отправив прощальное письмо.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на журналиста The Wall Street Journal Джейсона Цвейга. Израильско-американский психолог и экономист Даниэль Канеман, лауреат Нобелевской премии по экономике, совершил ассистированное самоубийство в Швейцарии.

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Даниэль Канеман выбрал ассистированное самоубийство

По словам журналиста, 90-летний Канеман перед смертью провел несколько дней в Париже вместе с семьей. За день до самоубийства он отправил прощальные письма нескольким десяткам близких людей.

Это прощальное письмо, которое я посылаю друзьям, чтобы сообщить, что я отправляюсь в Швейцарию, где 27 марта закончится моя жизнь,

– написал Канеман.

Важно! Ассистированное самоубийство является легальным в Швейцарии, а также в ряде других стран, в частности в Бельгии, Нидерландах, Канаде, Германии и некоторых штатах США.

Даниэль Канеман является одним из основателей поведенческой экономики – направления, исследующего влияние когнитивных и эмоциональных факторов на принятие решений. В 2002 году он получил Нобелевскую премию по экономике за исследование механизмов принятия решений в условиях неопределенности.