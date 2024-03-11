Новая оборонная стратегия Европы: в Еврокомиссии очертили роль Украины в ней

На днях Европейская комиссия представила первую в истории стратегию оборонной промышленности. Это сделали для того, чтобы повысить готовность и безопасность Европы. Ведь Россия остается главной угрозой не только для нас.

В эфире телемарафона исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прокомментировал, можно ли считать этот жест серьезным шагом на пути к оборонной автономии Европы. Особенно остро этот вопрос стоит на фоне периода перед выборами президента в США.

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Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе

Вообще-то это новая сфера для Европейского Союза, ведь ЕС зарождался как мирный проект, чтобы не позволить войне повториться на европейском континенте снова. К сожалению, война в Европе сейчас – это реальность. И в ответ мы должны действовать и усиливать оборонительные способности,

– сказал он.

Место Украины в этой стратегии

Обратим внимание на то, что в этом пакете Украину рассматривают как страну-партнера.

Ваша страна и ваша оборонная промышленность будет вовлечена в цепи поставок Евросоюза. Мы смотрим на это как на совместные усилия и рассматриваем Украину с ее нынешним опытом, как страну, которая может сделать ценный вклад в европейскую оборонную индустрию,

– отметил Домбровскис.

Добавим, что за два года полномасштабного вторжения Евросоюз и страны-члены Евросоюза предоставили на сумму 28 миллиардов евро разносторонней военной помощи нашему государству.

"Только в этом году государства Евросоюза планируют выделить 21 миллиард евро на нужды безопасности. Поэтому все могут видеть, что уровень военной поддержки Украины растет. Также мы работаем над обязательством доставить 1 миллион боеприпасов Украине, мы уже превысили треть этой цели", – отметил он.

Домбровскис также отметил, что в ЕС осознают, что в этом направлении необходимо ускоряться. Именно поэтому и появилась чешская инициатива, направленная на поиск артиллерийских боеприпасов всюду, где это только возможно. Параллельно наращиваются производственные мощности внутри самого Евросоюза.

В этом году план заключается в том, чтобы достичь уровня изготовления 1 миллиона боеприпасов в год, а тогда двигаться к уровню полтора миллиона в год,

– добавил Домбровскис.

США и Япония обсуждают сотрудничество для помощи Украине

Журналисты Bloomberg отметили, что Япония и США обсуждают сотрудничество в сфере военной техники. Это делают для предоставления нашему государству большего количества боеприпасов, а также расширение возможностей для ремонта американских военных кораблей и реактивных истребителей в азиатской стране.

Говорят, соглашение пытаются заключить до саммита в Вашингтоне, который состоится 10 апреля. Как пишет японская газета со ссылкой на правительственные источники, ее должны подписать премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден.

Ключевая тема саммита – поиск путей, которыми Япония сможет помочь США расширить арсенал вооружений. Американские производители вооружения напряженно работают над поставками оружия – от снарядов для артиллерии до систем ПВО, которые Вашингтон пообещал предоставить нашему государству, чтобы противостоять российской агрессии.

Если удастся ослабить ограничения Токио на военный экспорт, это позволит США и странам Европы отправлять Украине оружие в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной перспективе это даст Японии возможность продавать вооружение за границу.