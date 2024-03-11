Нова оборонна стратегія Європи: у Єврокомісії окреслили роль України у ній

Днями Європейська комісія представила першу в історії стратегію оборонної промисловості. Це зробили задля того, щоб підвищити готовність та безпеку Європи. Адже Росія залишається головною загрозою не лише для нас.

В ефірі телемарафону виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прокоментував, чи можна вважати цей жест серйозним кроком на шляху до оборонної автономії Європи. Особливо гостро це питання стоїть на тлі періоду перед виборами президента у США.

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Росія загрожує не лише Україні, а й усій Європі

Взагалі-то це нова сфера для Європейського Союзу, адже ЄС зароджувався як мирний проєкт, щоб не дозволити війні повторитися на європейському континенті знову. На жаль, війна у Європі зараз – це реальність. І у відповідь ми маємо діяти і посилювати оборонні здатності,

– сказав він.

Місце України у цій стратегії

Звернімо увагу на те, що у цьому пакеті Україну розглядають як країну-партнера.

Ваша країна та ваша оборонна промисловість буде залучена у ланцюги постачань Євросоюзу. Ми дивимося на це як на спільні зусилля і розглядаємо Україну з її нинішнім досвідом, як країну яка може зробити цінний внесок в європейську оборонну індустрію,

– зазначив Домбровскіс.

Додамо, що за два роки повномасштабного вторгнення Євросоюз і країни-члени Євросоюзу надали на суму 28 мільярдів євро різносторонньої військової допомоги нашій державі.

"Тільки цього року держави Євросоюзу планують виділити 21 мільярд євро на безпекові потреби. Тож усі можуть бачити, що рівень військової підтримки України зростає. Також ми працюємо над зобов'язанням доставити 1 мільйон боєприпасів Україні, ми вже перевищили третину цієї цілі", – зазначив він.

Домбровскіс також зауважив, що в ЄС усвідомлюють, що в цьому напрямку необхідно прискорюватися. Саме тому і з'явилася чеська ініціатива, спрямована на пошук артилерійських боєприпасів усюди, де це лише можливо. Паралельно наростають виробничі потужності всередині самого Євросоюзу.

Цього року план полягає в тому, щоб досягти рівня виготовлення 1 мільйона боєприпасів на рік, а тоді рухатися до рівня півтора мільйона на рік,

– додав Домбровскіс.

США та Японія обговорюють співпрацю для допомоги Україні

Журналісти Bloomberg зазначили, що Японія та США обговорюють співпрацю у сфері військової техніки. Це роблять для надання нашій державі більшої кількості боєприпасів, а також розширення можливостей для ремонту американських військових кораблів і реактивних винищувачів в азійській країні.

Кажуть, угоду намагаються укласти до саміту у Вашингтоні, який відбудеться 10 квітня. Як пише японська газета з посиланням на урядові джерела, її мають підписати прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент США Джо Байден.

Ключова тема саміту – пошук шляхів, якими Японія зможе допомогти США розширити арсенал озброєнь. Американські виробники озброєння напружено працюють над постачанням зброї – від снарядів для артилерії до систем ППО, які Вашингтон пообіцяв надати нашій державі, щоб протистояти російській агресії.

Якщо вдасться послабити обмеження Токіо на військовий експорт, це дозволить США та країнам Європи надсилати Україні зброю у короткостроковій перспективі. А в довгостроковій перспективі це дасть Японії можливість продавати озброєння за кордон.