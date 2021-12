Новый руководитель САП должен быть избран без дальнейших промедлений, – послы G7

Послы стран группы G7 призвали избрать руководителя САП абсолютно прозрачно и без промедления. Это – приоритет.

Соответствующее заявление пресс-служба группы послов стран G7 в Украине обнародовала 2 декабря. Речь идет о том, что Украине необходимо завершить свою важную функцию.

Послы G7 призывают комиссию завершить свою важную функцию и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности,

– сообщила пресс-служба.

Заявление Венедиктовой

Генпрокурор Ирина Венедиктова признала, что процесс избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры затянулся.

По словам политика, к этому привели "субъективные факторы отдельных людей". В целом конкурс должен был завершиться еще в январе 2021 года. В то же время, комиссия, которая избирает главу САП, не может регулярно собираться.

"Процесс перешел в сложную стадию, когда у нас были объективные факторы. А теперь, как я понимаю, есть субъективные факторы отдельных людей", – отметила Венедиктова.

Венедиктова подчеркнула, что процесс находится на финальном этапе.

Очередное заседание комиссии, которая избирает руководителя САП, должно состояться уже в четверг, 2 декабря.

Сообщение G7AmbReformUA:

G7 Ambassadors urge the commission selecting a new Special Anti-Corruption Prosecutor to conclude its important function and, without further delay, finalise the process of selecting a new head of SAPO, in full transparency. 1/2