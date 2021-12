Новий керівник САП має бути обраний без подальших зволікань, – посли G7

Посли країн групи G7 закликали обрати керівника САП абсолютно прозоро та без зволікань. Це – пріоритет.

Відповідну заяву пресслужба групи послів країн G7 в Україні оприлюднила 2 грудня. Мовиться про те, що Україні необхідно завершити свою важливу функцію.

Посли G7 закликають комісію завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості,

– повідомила пресслужба.

Заява Венедіктової

Генпрокурорка Ірина Венедіктова визнала, що процес обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягнувся.

За словами політикині, до цього призвели "суб'єктивні чинники окремих людей". Загалом конкурс мав завершитися ще у січні 2021 року. Водночас комісія, яка обирає главу САП, не може регулярно збиратися.

"Процес перейшов у складну стадію, коли в нас були об'єктивні фактори. А тепер, як я розумію, є суб'єктивні фактори окремих людей", – зауважила Венедіктова.

Венедіктова наголосила, що процес перебуває на фінальному етапі.

Чергове засідання комісії, яка обирає керівника САП, має відбутися вже у четвер, 2 грудня.

Допис G7AmbReformUA:

